أغرب وأضخم 8 حفر في العالم! (صور+فيديو)
تستهوي الحفر الغامضة وآثار الكوارث الطبيعية التاريخية البشر وتدفعهم لزيارة الأماكن الأكثر غرابة في العالم.
ونشرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، قائمة بأكثر الحفر العالمية غرابة:
1- حفرة نيجني نوفغورود
ظهرت في الآونة الأخيرة حفرة كبيرة في ريف مدينة نيجني نوفغورود الروسية، قطرها أكثر من 30 مترا وعمقها 50 مترا، نتيجة لانهيارات في تجويف ضخم تحت الأرض، بحجم حوالي أربعين ألف متر مكعب.
2- باب جهنم
نشأت الحفرة عندما سقطت حفارة غاز طبيعي أثناء عملها في المنطقة عام 1971 في عهد الاتحاد السوفيتي سابقا، في صحراء كاراكوم في تركمانستان. ولمنع تسرب غاز الميثان من الحفرة والإضرار بالبيئة والكائنات الحية، قرر العلماء إشعال النار بها على أمل أن تستهلك النار الغاز خلال بضعة أيام، ولكن النيران لم تنطفئ لأكثر من أربعة عقود.
3- الحفرة الزرقاء العظمى في بليز في الحاجز المرجاني العظيم
وتسمى قوارير كارست المملوؤة بالماء، تقع تحت مستوى سطح البحر وتسمى بالثقوب الزرقاء لتباين لون المياه الزرقاء في المركز، واللون الفاتح الأقرب للبياض فيما حولها، قطرها 300 متر وعمقها 124 مترا. وتقع على بعد 200 كلم من جزيرة داي دريم، قبالة ساحل شمال شرق أستراليا.
Yesterday's Blue Hole mission in the Great Barrier Reef. This Blue Hole has previously been explored and documented by geologists who suggested it could be even older than the famous Great Blue Hole, in Belize. It's location is in one of the least explored parts Great Barrier Reef, over 200km from our home @daydreamislandresort . To get there we had to travel overnight for 10 hours and time the tides perfectly... Navigated the shallows with google maps until the blue dot was over the hole. Was well worth it! Inside the walls was similar to the site we explored a few weeks back, but this hole was deeper and almost perfectly circular. We dived down to just over 20m yesterday, before hitting bare sediment, that slowly sloped towards the centre. Again it was great to see big healthy coral colonies. Stay tuned for video footage of the coral within...
4- فوهة بركان ياسور، جزيرة فانواتو
تقع فوهة بركان ياسور في جزيرة فانواتو جنوبي المحيط الهادئ، ارتفاعها 360 مترا عن سطح البحر وقطرها 400 متر. غالبا ما يزورها السياح ليلا للتمتع بمنظر حجارة البركان الساخنة.
5- الحفرة الكبيرة في كيمبرلي
هي حفرة تعدين مكشوفة ومنجم تحت الأرض في كيمبرلي، في جنوب إفريقيا، حيث يُدعى أنها الحفرة الأكبر على الإطلاق التي ربما تم حفرها يدويا، حيث كانت منجما للألماس تم استخراج حوالي 2700 كيلوغرام ألماس منها (1866-1914).
6- حفرة غواتيمالا
انهارت الأرض في إحدى المناطق في غواتيمالا وابتلعت مصنعا للخياطة مكونا من ثلاثة طوابق وبعض المباني السكنية المجاورة له، وتشكلت حفرة قطرها 20 مترا وعمقها أكثر من 30 مترا.
7- خزان سد مونتايسلو
واحد من أكبر المصارف المائية في العالم ويوجد في كاليفورنيا، صمم لخفض مستوى مياه الفيضانات ولمنع غمر الأراضي المجاورة.
9- بئر التفاني
يقع في مجمع قصر كينتا دي ريغاليرا بالقرب من مدينة سينترا البرتغالية، يتكون من 8 طوابق، وهو الآن عبارة عن معرض حلزوني مزود بدرج يوصل لأسفله، ومرتبط بالكثير من الفتحات لم يعرف بعد تاريخه وسبب بنائه.
المصدر: نوفوستي