تحرير صقر من مقدمة سيارة اصطدم بها! (فيديو)

اصطدم صقر بمقدمة سيارة كانت تقودها إحدى النساء على طرقات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولحسن الحظ، لم تتسبب الحادثة بمقتل الطائر، ولكن رأسه علق طويلا داخل فتحات تبريد المحرك.

وعندما شاهدت المرأة الصقر عالقا في مقدمة السيارة، قامت مباشرة بطلب المساعدة، وتفاجأت حينها بأن الصقر لا يزال على قيد الحياة، على الرغم من اصطدامه بسرعة عالية.

بداية، حاول أحد الأشخاص المتواجدين في المكان سحب رأس الصقر من بين شفرات التهوية، مستخدما يديه فقط، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

وعندها، اضطر الرجل إلى استخدام قضيب معدني في تقنية مميزة، نجحت في إخراج رأس الصقر العالق الذي بدا أنه سليما عقب الحادثة.

وفعلا، تمكن الصقر من التحليق مجددا، إلا أنه ظهر في حالة من الصدمة والخوف بعد الحادث الذي كاد أن يودي بحياته.

المصدر: ديلي ميل + يوتيوب