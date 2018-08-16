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التحاق أول دفعة من التلاميذ السوريين بالمدارس العسكرية الروسية

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التحاق أول دفعة من التلاميذ السوريين بالمدارس العسكرية الروسية
Sputnik : Said Tzarnaev
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وصل ثمانية تلاميذ سوريين إلى مدينة سان بطرسبورغ في روسيا وباشروا الاستعداد عمليا للالتحاق بمختلف المدارس العسكرية الروسية.

وأشار مدير المركز الثقافي السوري في سان بطرسبورغ، وضاح الجندي، إلى أن التلاميذ الثمانية هم أول مواطنين من الجمهورية العربية السورية يتلقون التعليم العسكري في المدارس الروسية.

كما أكد مصدر حكومي سوري الخبر، وأشار إلى أن هناك اتفاقية دائمة، تلتحق بموجبها دفعة جديدة من التلاميذ السوريين مع بداية كل عام دراسي جديد.

وحول الاتفاقية، تحدثت النائب في مجلس الاتحاد ورئيسة اللجنة الفرعية للتعاون العسكري-التقني الدولي، أولغا كوفيتيدي، قائلة، إن "إعداد ضباط عسكريين على مستوى عال من الاحترافية في روسيا، يعتبر استثمارا جيدا لصالح مستقبل وأمن سوريا.. وسيغدو هؤلاء نخبة في الجيش العربي السوري".

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وتتوقع السيناتور أيضا، أن تصبح الحدود السورية، في غضون 10 إلى 15 عاما، محمية من قبل ضباط سوريين على مستوى عال من الحرفية والتدريب والاستعداد، ممن خضعوا لنفس التعليم العسكري الذي خضع له أقرانهم الروس.

ومن المتوقع أن يبدأ الطلاب السوريون أول دروسهم في روسيا مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار اتفاقية وقعت مؤخرا بين سوريا وروسيا، يسمح بموجبها للأطفال السوريين بالدراسة مجانا في المدارس العسكرية، في حال امتلاكهم مستوى جيدا من اللغة الروسية.

المصدر: RT

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