هبوط اضطراري لطائرة على طريق عام مزدحم! (فيديو)

أفادت الشرطة الأمريكية بأن طائرة تجارية صغيرة قامت بالهبوط اضطراريا على طريق عام يعج بالسيارات في ولاية كاليفورنيا، ولكن دون أن ينجم عن الحادثة أي أضرار مادية أو بشرية.

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن الطيار اضطر لتنفيذ الهبوط المحفوف بالمخاطر، لأنه واجه عطلا مفاجئا في محرك الطائرة الأوحد.

وكان على متن الطائرة التجارية شخصان فقط، أصيب أحدهم بجروح بسيطة خلال عملية الهبوط. ولكن الشرطة أكدت لاحقا أن الحادث لم يسفر عن أي ضحايا بشرية، وكذلك أن ركاب السيارات المسافرة على الطريق العام بخير وسلامة.

وصورت الحادثة، صدفة، كاميرا سيارة عائلة كانت تسافر على الطريق العام أثناء اقتراب الطائرة، حيث أشار أفرادها إلى أن الطيار كان بارعا جدا في عملية الهبوط، حيث انتظر حدوث فجوة خالية من السيارات على الطريق، لكي يباشر بالهبوط فيها.

ومع نجاح الهبوط، قامت العائلة نفسها بالاتصال بخدمة الطوارئ للإبلاغ الفوري عن الحادثة.

المصدر: CBS News + YouTube