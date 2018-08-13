إلزام "فلاي دبي" بدفع تعويض بـ220 ألف دولار لعائلة روسية

أصدرت محاكم دبي قرارا يلزم شركة الطيران، فلاي دبي، بدفع تعويض لأخ وأخت روسيين، توفي أهلهم على متن الطائرة التي تحطمت بالقرب من مطار روستوف على الدون، في عام 2016.

وقدرت المحكمة المدنية القيمة النقدية الواجب دفعها بقرابة 220 ألف دولار أمريكي، وذلك كتعويض أخلاقي ومادي للشاب الروسي وأخته.

وفي وقت سابق، رفع محامي العائلة المنكوبة، محمد الهاشمي، دعوى قضائية ضد شركة فلاي دبي، تطالب بدفع تعويض مالي قدر بـ20 مليون دولار أمريكي.

ولأن حادثة التحطم نجمت عن "خطأ بشري لطاقم الطائرة"، يحق لعائلات الركاب المطالبة قانونيا بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت بهم. ولكن في الوقت نفسه، يحق لفلاي دبي الطعن في القرار القضائي الصادر.

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وتحطمت الطائرة (FZ 981) التابعة لخطوط فلاي دبي، في جنوب روسيا بالقرب من مدينة روستوف على الدون، في مارس عام 2016. وكان على متن الطائرة 55 راكبا: 44 روسيا و8 أوكرانيين وهنديان وأوزبكستاني. كما كان على متن الطائرة 7 أفراد من الطاقم، بينهم الطياران.

ووفقا لآخر التحقيقات الجوية، أفادت التقاريرالصادرة بأن حادث التحطم حدث بسبب "خطأ مهني" لطاقم الطائرة.

المصدر: Gulf News