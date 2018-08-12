نملة "خارقة" تسرق ألماسة بثلاثة أضعاف وزنها! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق لحظة سرقة نملة لألماسة تفوقها وزنا وحجما، حيث سارت بها لمسافة ليست قليلة، دون أن تفلت منها أو ترهقها.

ويعد النمل من أكثر المخلوقات تنظيما وانضباطا في العالم، لذلك، فإن تميز النمل يظهر عند اجتماع أفراده في مستوى تنظيم هذه المخلوقات الدقيق جدا، لدرجة تشعرك بأن 20 مليون نملة تبدو وكأنها كيان واحد.

كما يعد النمل أحد أكثر المخلوقات قوة على وجه الأرض، بالمقارنة مع حجم هذه الحشرة الصغير، حيث يمكن للنملة الواحدة أن تحمل عشرات أضعاف وزنها، حتى ولو كانت متعلقة بالسقف.

المصدر: وكالات