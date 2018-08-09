 
مباشر

تركيا تقاطع الـ "يوروفيجن" بسبب المثليين

متفرقات

تركيا تقاطع الـ
AFP PETER STEFFEN / DPA
كونشيتا ورست (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmq0

أعلن رئيس هيئة "تي أر تي" الحكومية التركية للإذاعة والتلفزيون، إبراهيم أران عن مقاطعة تركيا للمسابقة الموسيقية "يوروفيجن" العام المقبل بسبب مشاركة المغنين المثليين فيها.

وقال أران: "على اعتبار أننا هيئة بث عامة ليس بوسعنا أن نبث مباشرة عند الساعة التاسعة مساء، عندما لا ينام الأطفال، مقاطع فيديو للنمساوي الملتحي الذي يلبس التنورة ويدعي بأنه لا ينتمي إلى أي جنس ويقول إنه رجل وإمرأة في آن واحد"، وذلك في إشارة إلى المغني النمساوي توماس نويورث المنتحل لصفة امرأة والمعروف باسمه المستعار كونشيتا ورست.

وأضاف أران أن تركيا ستعود إلى هذه المسابقة بعد تصحيح مسارها.

وجدير بالذكر أن كونشيتا ورست أصبح رمزا للمدافعين عن حقوق المثليين والمتحولين جنسيا والمساواة الجنسية بعد أن فاز بمسابقة الـ "يوروفيجن" في عام 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا لم تشارك في مسابقات الـ "يوروفيجن" منذ عام 2012.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا