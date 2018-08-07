أسود تحاصر رجلا مخمورا وتأبى أكله! (فيديو)

قامت مجموعة أسود بالغة بمحاصرة رجل مخمور قفز إلى منطقتها بغير وعي، وذلك في إحدى حدائق الحيوان في الهند.

والغريب في القصة أن الرجل لم يكن يشعر بالخوف بتاتا عند مجابهة الأسود، إذ كان في حالة سكر وعدم تقدير لخطورة الواقع المحيط به، بينما كانت الأسود تقترب منه بسرعة وباستغراب.

ويظهر المقطع أيضا، كيف كان الرجل يتحدث مع الأسود وهو داخل الماء، كما لو كانت تفهم خطابه.

لكن أكثر ما يثير الدهشة في الحادثة، هو تمنع الأسود عن مهاجمة الرجل والتهامه، لسبب غريب ما. فالبعض قال إن الأسود لم تكن جائعة حينها، بينما رجح البعض الآخر أن حالة الرجل غير المستقرة دفعت الأسود للابتعاد عنه.

واستمرت المواجهة الخطرة لعدة دقائق داخل الحديقة، إلى أن استطاع الناس مد جذع شجرة إلى الرجل الذي تسلقه خارجا من منطقة الأسود.

المصدر: وكالات