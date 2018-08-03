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حساب على إنستغرام يكشف الصور المتشابهة عبر التطبيق

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حساب على إنستغرام يكشف الصور المتشابهة عبر التطبيق
Instagram@insta_repeat
حساب على إنستغرام يكشف الصور المتشابهة عبر التطبيق
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إذا كنت قد قضيت بعض الوقت على إنستغرام ، فمن المحتمل أنك صادفت الكثير من الصور التي يمكن أن تكون قد رأيتها سابقا أو رأيت شيئا مشابها لها.

ويميل الناس عادة إلى التقاط صور متشابهة من نفس الزوايا وبنفس الإطار، في المواقع التي تتمتع بشهرة عالية مثل بحيرة "Blue Lagoon" في إيسلندا ومنحدر "Preikestolen" في النرويج، وغيرها من الأماكن حول العالم.

Person standing at the edge of this one cliff 🌊 #personaloneinthewild

A post shared by Insta Repeat (@insta_repeat) on

Top down centered on medium format camera 📸

A post shared by Insta Repeat (@insta_repeat) on

ولملاحظة هذا التشابه، قام أحد الحسابات على إنستغرام يحمل اسم "@insta_repeat"، بجلب الصور المكررة بشكل لا يصدق، وجمعها جنبا إلى جنب، وتعديلها بشكل يظهرها مجمعة في صورة واحدة ليظهر التطابق في ما بينها.

وقالت صاحبة الحساب لموقع بزنس إنسايدر عبر البريد الإلكتروني: "أتابع الأشخاص الذين يبحثون عن المغامرات، وأقوم بتمشيط ملفاتهم الشخصية، وأبحث عن أي صور قد تبدو عامة، ثم أضع الصور المتشابهة لديهم على الكمبيوتر". وقد بدأت فكرتها انطلاقا من رؤيتها للصور المكررة باستمرار عبر تطبيق إنستغرام.

Feet in front of Horseshoe Bend 🍁

A post shared by Insta Repeat (@insta_repeat) on

Person standing at the end of a centered dock

A post shared by Insta Repeat (@insta_repeat) on

Standing on top of car 🚗🚗🚗🚗🚗PT.II #instagramcarshot

A post shared by Insta Repeat (@insta_repeat) on

وسواء كانت الصورة في واد صغير أو داخل خيمة أو لشخص واقف فوق سيارة على الجبل، فإن هؤلاء المغامرين لديهم تجارب متشابهة، لذلك يكشف الحساب كيفية تطابقها عبر تجميعها معا، ما يجعل المتصفح يشكك في مدى عفوية المغامرين والمؤثرين في التقاط تلك الصور.

Hairy Cow 🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂 PT.I

A post shared by Insta Repeat (@insta_repeat) on

Person centered in a cave ⚠️⚠️⚠️⚠️ PT.II #peoplealoneinthewild

A post shared by Insta Repeat (@insta_repeat) on

وتشير بعض التقارير إلى أن مالكة الحساب هي صانعة أفلام عمرها 27 عاما من "Anchorage" بولاية ألاسكا، وترغب في أن تظل مجهولة حتى لا يخوض أحد في حياتها الشخصية.

وحصل الحساب على أكثر من 90 ألف متابع حتى الآن، وعلى الرغم من أنه يضع أسماء المصورين الأصليين على الصور التي ينتجها، إلا أن الأمر يثير غضب البعض منهم.

Shooting out the back of the car 🚙🚙PT. I #instagramcarshot

A post shared by Insta Repeat (@insta_repeat) on

المصدر: بزنس إنسايدر

// 26.06.2018 по тикету 15478

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