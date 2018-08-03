حساب على إنستغرام يكشف الصور المتشابهة عبر التطبيق

إذا كنت قد قضيت بعض الوقت على إنستغرام ، فمن المحتمل أنك صادفت الكثير من الصور التي يمكن أن تكون قد رأيتها سابقا أو رأيت شيئا مشابها لها.

ويميل الناس عادة إلى التقاط صور متشابهة من نفس الزوايا وبنفس الإطار، في المواقع التي تتمتع بشهرة عالية مثل بحيرة "Blue Lagoon" في إيسلندا ومنحدر "Preikestolen" في النرويج، وغيرها من الأماكن حول العالم.

ولملاحظة هذا التشابه، قام أحد الحسابات على إنستغرام يحمل اسم "@insta_repeat"، بجلب الصور المكررة بشكل لا يصدق، وجمعها جنبا إلى جنب، وتعديلها بشكل يظهرها مجمعة في صورة واحدة ليظهر التطابق في ما بينها.

وقالت صاحبة الحساب لموقع بزنس إنسايدر عبر البريد الإلكتروني: "أتابع الأشخاص الذين يبحثون عن المغامرات، وأقوم بتمشيط ملفاتهم الشخصية، وأبحث عن أي صور قد تبدو عامة، ثم أضع الصور المتشابهة لديهم على الكمبيوتر". وقد بدأت فكرتها انطلاقا من رؤيتها للصور المكررة باستمرار عبر تطبيق إنستغرام.

Feet in front of Horseshoe Bend 🍁 A post shared by Insta Repeat (@insta_repeat) on Jul 21, 2018 at 12:19am PDT

وسواء كانت الصورة في واد صغير أو داخل خيمة أو لشخص واقف فوق سيارة على الجبل، فإن هؤلاء المغامرين لديهم تجارب متشابهة، لذلك يكشف الحساب كيفية تطابقها عبر تجميعها معا، ما يجعل المتصفح يشكك في مدى عفوية المغامرين والمؤثرين في التقاط تلك الصور.

Hairy Cow 🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂🐂 PT.I A post shared by Insta Repeat (@insta_repeat) on Jun 9, 2018 at 8:09pm PDT

وتشير بعض التقارير إلى أن مالكة الحساب هي صانعة أفلام عمرها 27 عاما من "Anchorage" بولاية ألاسكا، وترغب في أن تظل مجهولة حتى لا يخوض أحد في حياتها الشخصية.

وحصل الحساب على أكثر من 90 ألف متابع حتى الآن، وعلى الرغم من أنه يضع أسماء المصورين الأصليين على الصور التي ينتجها، إلا أن الأمر يثير غضب البعض منهم.

المصدر: بزنس إنسايدر