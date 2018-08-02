إنقاذ مغامر روسي شهير بعد 6 أيام بلا طعام (صور)

أنقذت مروحية عسكرية باكستانية متسلق الجبال الروسي، ألكسندر غوكوف، الذي علق على ارتفاع 6300 متر، بعد أن أمضى 6 أيام متواصلة بدون طعام.

وعثر على ألكسندر في حالة إرهاق شديد في منطقة لاتوك-1 الجبلية في باكستان، وذلك بعد مقتل شريكه في الرحلة، سيرغي غلازونوف، أثناء قيامهما معا بمغامرة تسلق خطرة.

وتمكنت RT من التحدث إلى ألكسندر عقب إسعاف الجيش الباكستاني له ووصوله إلى منطقة سكاردو، إذ كان ما يزال في حالة ارتباك وتعب بعد 6 أيام أمضاها في عزلة وبدون طعام.

وبعد استعادة المتسلق لبعض من قواه عقب الحادثة، صرح بأنه، بعد مضي ثلاثة أيام بدون طعام، بدأ جسمه يتخدر وأخذ يدخل في حالة من الهذيان. كما كان ألكسندر يخاف ألا تتمكن فرق الإنقاذ من رصده وسط الجبال الممتلئة بالثلوج، إذ فقد القدرة على إبعاد الثلج عن جسمه في الأيام الأخيرة.

ويعتبر ألكسندر غوكوف من أشهر المتسلقين المحترفين في روسيا، كما حاز أيضا جائزة "Piolet d’Or" الدولية لأفضل تجربة تسلق في العالم، لعام 2015.

(RT): Pakistan Army

المصدر: RT