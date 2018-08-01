// 26.06.2018 по тикету 15478
طفلة شجاعة تلاعب ثعبانا ضخما! (فيديو)
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نشر هاو للثعابين مشاهد فيديو لابنته البالغة من العمر 5 سنوات وهي تلعب مع ثعبان يبلغ طوله 4 أمتار فقط.
وقال والد الطفلة بعد أن انتشر الفيديو على قناة يوتيوب، إنه متأكد من أن حياة ابنته غير معرضة للخطر للعبها مع الثعبان. وأضاف أنه يربي في المنزل ثعبانين هما سوني وشير.
وجاء في وصف القناة على يوتيوب، أن "الثعابين ليست وحوشا متعطشة للدماء. وغالبا ما تصورها وسائل الإعلام بهذا الشكل لبعث الخوف والهلع في قلوب القراء والمشاهدين".
المصدر: لينتا. رو
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