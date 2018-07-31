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إنتهاء معاناة فتاة بـ6 أطراف (صور)

متفرقات

إنتهاء معاناة فتاة بـ6 أطراف (صور)
twitter.com/KapusoMoJessicaSoho
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ولدت فيرونيكا كومينغيز البالغة من العمر 14 عاما مع طرفين إضافيين نميا على بطنها وصدرها بشكل مستطيل ما سبب لها صعوبات كثيرة في حياتها اليومية

وتشكل الأظافر التي تظهر على الأطراف الطفيلية مشاكل مختلفة لفيرونيكا، حيث يتعبها تراكم الدم والسوائل، الذي يسبب رائحة كريهة في بعض الأحيان.

وجمع سكان مدينة إيليغان في الفلبين، مسقط رأس الطفلة، الأموال اللازمة لإزالة الأطراف الزائدة لدى فيرونيكا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن وجود طرفين إضافيين على صدرالطفلة وبطنها يعيق حركتها ويسبب لها مشاق في حياتها اليومية.

وقالت والدة الفتاة إنها كانت تتوقع إنجاب توأم أثناء الحمل، واختارت اسم طفلين في بداية الأمر. لكن الولادة أسفرت عن ظهور فيرونيكا فقط.

وأشارت والدة الطفلة إلى أن المراحل المبكرة من التطور الجنيني في رحمها شهدت "امتصاص" أحد الجنينين في التوأم للآخر.

المصدر: لينتا. رو

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