هروب آلاف الكناغر من مزرعة أسترالية! (فيديو)

نشر مزارع أسترالي مقطع فيديو يظهر فرار الآلاف من حيوان الكنغر من مزرعة، في لقطة نادرة تصور قدرة هذه الكائنات على التنسيق الجماعي فيما بينها.

ونوه المزارع إلى أنه حرض قطعان الكنغر على الهرب، بغير قصد، وذلك عندما قاد سيارته داخل منطقة المزرعة الواقعة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

كما أشار المزارع إلى رغبته الكبيرة بمعرفة أعداد الكنغر التي تعيش في تلك المنطقة، ولهذا السبب دخل بسيارته إلى المزرعة وباشر بتصوير الفيديو الذي حصل على قرابة 900 ألف مشاهدة على فيسبوك، حتى الآن.

ويمثل الكنغر الشعار الوطني لدولة أستراليا. وفي عام 2017، تضاعف عدده الكلي ليصل إلى 47 مليونا، وذلك خلال 7 سنوات فقط. كما يتهم الكنغر على نطاق واسع بتخريب المحاصيل والأراضي الزراعية في القارة.

وتفرض الحكومة الأسترالية قيودا صارمة على اصطياد الكنغر البري، إذ يتعرض الصياد الذي لا يمتلك رخصة لغرامة مالية هائلة. وكذلك، يتوجب على الصياد المرخص له قانونيا، امتلاك سبب ملح يخوله القيام باصطياد الكنغر.

المصدر: RT + YouTube