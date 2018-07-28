 
مباشر

اكتشاف نمرين جديدين من نمور الشرق الأقصى النادرة

متفرقات

اكتشاف نمرين جديدين من نمور الشرق الأقصى النادرة
© Frans Lanting
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkli

رصدت كاميرات المراقبة في أبعد نقطة من جنوب محمية "أرض النمر"، بإقليم بريمورسك الروسي بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، 4 نمور نادرة.

إقرأ المزيد
قطة من نوع نمر آمور نمر مهدد بالانقراض يظهر أمام عدسات المسافرين شرق روسيا

وأنشئت محطة مراقبة جديدة في حوض نهر تومانايا بالمحمية بالقرب من الحدود الروسية الصينية والكورية الشمالية، بعد أن عثر موظفو المحمية عام 2013 على آثار لنمور الشرق الأقصى النادرة، لدراسة المنطقة وإحصاء عدد النمور فيها.

ونشرت المحمية في بيانها أن محطة المراقبة في جنوب محمية النمر رصدت نمرين بالغين ذكر وأنثى، ونمرين جديدين يبلغان من العمر حوالي سنة فقط. وهذا يؤكد أن هذه المنطقة من المحمية تشهد تزاوجا لهذا النوع من الحيوانات النادرة فيها.

وقالت كبيرة باحثي المحمية، دينا ماتوخينا، إن "وجود النمور النادرة وصغارها على بعد 7 كيلومترات من الحدود مع كوريا الشمالية يعطينا الأمل على أنها قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وإمكانية تنقلها بين روسيا وكوريا".

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا