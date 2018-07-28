اكتشاف نمرين جديدين من نمور الشرق الأقصى النادرة

رصدت كاميرات المراقبة في أبعد نقطة من جنوب محمية "أرض النمر"، بإقليم بريمورسك الروسي بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، 4 نمور نادرة.

إقرأ المزيد

وأنشئت محطة مراقبة جديدة في حوض نهر تومانايا بالمحمية بالقرب من الحدود الروسية الصينية والكورية الشمالية، بعد أن عثر موظفو المحمية عام 2013 على آثار لنمور الشرق الأقصى النادرة، لدراسة المنطقة وإحصاء عدد النمور فيها.

ونشرت المحمية في بيانها أن محطة المراقبة في جنوب محمية النمر رصدت نمرين بالغين ذكر وأنثى، ونمرين جديدين يبلغان من العمر حوالي سنة فقط. وهذا يؤكد أن هذه المنطقة من المحمية تشهد تزاوجا لهذا النوع من الحيوانات النادرة فيها.

وقالت كبيرة باحثي المحمية، دينا ماتوخينا، إن "وجود النمور النادرة وصغارها على بعد 7 كيلومترات من الحدود مع كوريا الشمالية يعطينا الأمل على أنها قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وإمكانية تنقلها بين روسيا وكوريا".

المصدر: نوفوستي