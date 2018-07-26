// 26.06.2018 по тикету 15478
ياباني يصنع تماثيل من الحشرات الحية!
Twitter.com
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بات طالب ياباني نجما على موقع"تويتر"، بعد نشره صورا فوتوغرافية لتماثيل صنعها من الحشرات الحية أو بقاياها.
وأبدع الطالب، وهو من مدينة أوساكا اليابانية، أول تمثال له لعرضه ضمن نشاط مدرسي، ثم نشر صورته على تويتر، حيث سجل نفسه باسم ride_hero_.
Twitter.com
وتظهر مهارة الشاب ودقته عند مقارنة التماثيل التي يصنعها بالشخصيات الخيالية من الأفلام، وعلق على إحدها قائلا إن الوحش الذي أبدعه "أتى من كوكب آخر ليستولي على الأرض".
Twitter.com
وقالت صحيفة "Sora News" إن تماثيل الفتى مصنوعة من حشرات مختلفة، يجمعها ويشكلها في هياكل متقنة.
المصدر: فيستي. رو
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