 
مباشر

ياباني يصنع تماثيل من الحشرات الحية!

متفرقات

ياباني يصنع تماثيل من الحشرات الحية!
Twitter.com
تمثال من الحشرات الحية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kke2

بات طالب ياباني نجما على موقع"تويتر"، بعد نشره صورا فوتوغرافية لتماثيل صنعها من الحشرات الحية أو بقاياها.

وأبدع الطالب، وهو من مدينة أوساكا اليابانية، أول تمثال له لعرضه ضمن نشاط مدرسي، ثم نشر صورته على تويتر، حيث سجل نفسه باسم ride_hero_.

Twitter.com
نحت من قذائف الزيز

وتظهر مهارة الشاب ودقته عند مقارنة التماثيل التي يصنعها بالشخصيات الخيالية من الأفلام، وعلق على إحدها قائلا إن الوحش الذي أبدعه "أتى من كوكب آخر ليستولي على الأرض".

Twitter.com
نحت من الحشرات الحية

وقالت صحيفة "Sora News" إن تماثيل الفتى مصنوعة من حشرات مختلفة، يجمعها ويشكلها في هياكل متقنة.

المصدر: فيستي. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا