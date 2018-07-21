دفن 12 ساعة تحت عشرات الأطنان من الحجارة وبقي حيا

انهالت عشرات الأطنان من الحجارة صغيرة الحجم على حفارة بمنطقة جبلية في كازاخستان، لكن سائقها بقي على قيد الحياة، حسبما أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

ووفقا للوكالة الروسية، فإن الانهيار وقع في ساعات صباح اليوم السبت وجرى إنقاذ السائق (25 عاما) بعد عملية استمرت 12 ساعة وشارك فيها 60 شخصا.

ويقدر وزن الكتلة الصخرية التي انهارت في البداية حوالي 500 طن وانزلقت في واد سحيق وبقي منها حوالي 100 طن منها فوق الحفارة.

وقال السائق، بعد إنقاذه، إنه لم يفقد الأمل ببقائه على قيد الحياة طيلة وجوده تحت عشرات الأطنان من الحجارة، موضحا أن الحجارة انزلقت على قدمه، الأمر الذي استدعى وقتها طويلا لانتشاله من تحت الأنقاض، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: "إنترفاكس"