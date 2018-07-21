اشتباك بالأيدي والقوائم بين ياباني ودبّة ينتهي بنجاة الأول

اشتبك مواطن ياباني في ضواحي مدينة هيروساكي في محافظة آوموري اليابانية مع دب حاول أخذه على حين غرة، لكن النصر كان حليف الياباني رغم قصر قامته.

ويؤكد الياباني ذو الـ44 عاما أنه كان يعمل في وقت متأخر في بستانه، وأن دبين صغيرين قد خرجا فجأة من بين الشجيرات قبل أن تسبقهما والدتهما الحنون.

وأشار الياباني إلى أنه لم يتبق أمامه سوى الفرار والنجاة بروحه، لكنه انزلق وسقط على الأرض.

وبعد التفكير، وخلال أجزاء من الثانية، قرر لكم الدبة على أنفها مما أصابها بالذهول الذي أتاح له برهة من الوقت للفرار من أمامها على مرأى من صغيريها اللذين وقفا مكتوفي الأيدي يتفرجان بدهشة على.

ومع أن الرجل لم يصب بأذى إلا أن نادي الصيد المحلي يسعى للحصول من السلطات على إذن اصطياد الدبة، لأنها صارت تهدد حياة تلاميذ المدرسة التي تبعد 800 متر عن مكان الحادث.

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يذكر أنه تكثر في هيروساكي اليابانية دببة جبال هيمالايا السوداء والبنية، المعروفة بشراستها.

المصدر:لينتا. رو