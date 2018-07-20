إنقاذ أفعى طولها 10 أمتار من "حادث سير"! (فيديو)

أنقذ سكان قرية باسوكان، الواقعة جنوبي جزيرة سولاويزي في إندونيسيا، ثعبانا طوله 10 أمتار وقع تحت عجلات سيارة.

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وقع الحادث عندما قاد سائق سيارته على الطريق السريع في باسوكان، ولم يلاحظ الثعبان الذي كان يجتاز الشارع، فمر بسيارته فوقه وتوقف فجأة بعد أن اجتازت عجلات السيارة الأمامية الثعبان.

وبقي الثعبان على قيد الحياة لحسن الحظ، لكنه لم يستطع الخروج من تحت السيارة إلا بمساعدة سكان القرية الذين تجمعوا لإنقاذه.

وجرت عملية الإنقاذ بصعوبة، حيث قام عدد من السكان بسحبه من ذيله، وقام آخرون بالنزول تحت السيارة لدفعه من الأمام.

وصور الحادث أحد شهود العيان، وأكد أن السكان نقلوا الثعبان إلى الأخصائيين للتأكد من سلامته، بعد أن أدى الحادث لتوقف حركة السير لفترة من الوقت.

المصدر: لينتا. رو