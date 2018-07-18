ترامب يحصل على عرض مغر من بوينغ!

أعلنت صحيفة ذي وول ستريت، يوم الثلاثاء 17 يوليو الجاري، أن شركة بوينغ الأمريكية أبرمت عقدا لبناء طائرات جديدة تخصص للرئيس الأمريكي.

وستبدأ شركة بوينغ بتنفيذ العقد مع القوات الجوية للبلاد، بداية عام 2019 وستنتهي من العمل عليه نهاية عام 2024.

ونجحت إدارة الرئيس الأمريكي بعد عام ونصف من المفاوضات مع الشركة في الحصول على حسم قيمته حوالي مليار دولار، مقارنة مع الخطط الأولية للبنتاغون ومع أخذ التضخم بعين الاعتبار، لتبلغ قيمة العقد 3.6 مليار دولار.

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وعرف أن بوينغ ستقوم بتزويد الرئاسة الأمريكية بطائرات جديدة في نهاية يناير عام 2015. واتخذت القرار في هذا الشأن إدارة باراك أوباما آنذاك، لكن ترامب أعرب في وقت لاحق عن استيائه من قيمة العقد.

وكتب ترامب في ديسمبر 2016 في صفحته على تويتر: "تعمل بوينغ على بناء طائرة جديدة 747 لرؤسائنا المستقبليين، لكن السعر غير معقول أبدا ويبلغ أكثر من 4 مليارات $"، كما دعى إلى إلغاء طلب إنتاج الطائرة.

ويتكون أسطول طائرات البيت الأبيض من طائرتين مصنعتين على أساس طائرة بوينغ 747-200B، وقد انتهت صلاحيتهما منذ عام 2017 بعد ثلاثين عاما من العمل، حيث حلقتا لأول مرة عام 1987، في عهد الرئيس الأسبق، رونالد ريغان.

المصدر: تاس