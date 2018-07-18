حيل بسيطة لإيقاف التعرق في الطقس الحار

يعتبر التعرق عملية يلجأ إليها الجسم لتنظيم درجة حرارته، ولكن يمكن أن يكون مزعجا في الكثير من الأحيان خاصة عندما يكون الطقس حارا.

وسلط بعض الخبراء الضوء على عدد من الحيل التي يمكن اتباعها لمكافحة التعرق، وهي:

1- ارتداء ملابس فضفاضة وتجنب الألياف الاصطناعية

كلما كانت الملابس ملتصقة ببشرتك، شعرت بالحرارة أكثر، لذا ينبغي ارتداء ملابس واسعة مصنوعة من الكتان أو القطن. كما تعتبر الألوان الفاتحة جيدة أيضا لأنها تعكس أشعة الشمس بدلا من امتصاصها.

2- استخدام مضاد التعرق قبل النوم

يساعد هذا الأمر على حجب قنوات التعرق وبالتالي توقف خروج العرق إلى سطح الجلد. ويجب التأكد من أن منطقة تحت الإبطين نظيفة وجافة قبل استخدام مضاد التعرق.

3- تجنب الأطعمة التي تحفز التعرق

يجب تجنب الطعام الحار لأن الجسم يتفاعل معه بالطريقة نفسها التي يتفاعل بها مع الحرارة، ما يؤدي إلى التعرق. كما يجب الابتعاد عن الطعام والمشروبات التي تحتوي على الكافيين أيضا، لأنه يحفز الغدد الكظرية ويسبب تعرق الإبطين والأقدام.

إقرأ المزيد

4- الحفاظ على البرودة

يوجد عدة طرق للقيام بذلك، مثل وضع وعاء من الثلج أمام المروحة للحصول على هواء بارد، والحفاظ على الستائر مغلقة خلال النهار لوقف ارتفاع درجة حرارة الغرفة والبقاء في الظل.

5- تغيير الأحذية

تأكد من ارتداء أحذية مختلفة يوما بعد يوم وكذلك الجوارب التي تمتص العرق.

6- اللجوء إلى الخيارات الطبية

هناك علاجات طبية ضرورية خاصة لأولئك الذين يعانون مما يسمى "فرط التعرق"، الذي يؤثر على الإبطين واليدين وباطن القدمين.

يذكر أن هناك بعض العوامل الطبية التي تسبب التعرق، مثل السمنة وفرط نشاط الغدة الدرقية ومرض السكري، وكذلك الأمراض المرتبطة بالحمى، بما في ذلك الأنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا.

المصدر: ميرور