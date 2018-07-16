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ذبابة "تقلب" شاحنة!

متفرقات

ذبابة
Indiana state police
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انقلبت شاحنة كبيرة في ولاية إنديانا الأمريكية في حادث سير غريب تسببت به ذبابة أزعجت السائق.

وقال موقع "UPI" الإخباري إن ذبابة دخلت عبر النافذة إلى قمرة قيادة شاحنة كانت تسير على الطريق السريع "I-65".

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وحاول السائق التخلص منها إلا أنه فقد السيطرة على مقود الشاحنة التي اصطدمت بسياج معدني على حافة الطريق ومن ثم بحاجز خرساني.

وانفصلت المقطورة عند الاصطدام وانتشرت محتوياتها التي تزن 19 طنا من اللفافات البلاستيكية على الطريق، وعرقلت حركة المرور في مكان الحادث.

يذكر أن السائق غرم بمبلغ مالي لانتهاكه قواعد السير، لكنه لم يصب بجروح خطيرة، ورفض المساعدة الطبية. ولم يعرف مصير الذبابة "المجرمة" بعد.

المصدر: لينتا. رو

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