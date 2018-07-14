نشر فيديو عن اختبار السيارة الطائرة BlackFly

قامت الشركة الكندية Opener ، باختبار نموذج تجريبي "للسيارة الطائرة" – مروحية ذات مقعد واحد، BlackFly.

وقالت مجلة، فوربس، إن أبعاد الآلية الجديدة تبلغ 1.5 متر في الارتفاع و4 أمتار في الطول. وهي تتسع لشخص واحد لا يزيد وزنه على 114 كلغم ولا يتعدى طوله المترين.

وهي من الخارج تشبه السيارة، ولكن لا يجوز تسميتها بذلك، لعدم وجود عجلات لها. ويرى مصممو الجهاز، أنه سيستطيع قريبا منافسة وسائط النقل التقليدية المعتادة.

وتعمل BlackFly، بواسطة محرك كهربائي، يمكنه بدون شحن، التحليق لمسافة 40 كلم، بسرعة تصل إلى 62 كلم في الساعة. ويجري توجيه الجهاز عن طريق عصا التحكم ولوحة الإلكترونيات على متن السيارة - الطائرة.

وتجري عملية الإقلاع والهبوط بشكل آلي، ويمكن أن تتم على البر وعلى سطح الماء.

ويؤكد المصممون، أنه تم حتى الآن تنفيذ حوالي 1400 تحليق اختباري وقطع مسافة إجمالية بلغت 19.3 ألف كلم.

وحصلت الشركة على ترخيص لاستخدام السيارة الطائرة في الولايات المتحدة وتم تصنيفها هناك، "كجهاز طائر خفيف جدا".

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السيارة الطائرة، كقيمة سيارة دفع رباعي عادية.

المصدر: نوفوستي





