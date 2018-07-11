ما العلاقة بين طول السبابة اليمنى وصوت الطفل؟

كشف علماء من جامعة ساسيكس عن علاقة غريبة تجمع بين طول أصابع الطفل ونبرة صوته مستقبلا.

ومن المرجح أن ينمو الطفل ليتمتع بصوت حاد إذا كانت سبابة يده اليمنى أطول من البنصر. ورجح الباحثون أن تكون العلاقة ناتجة عن عدم وجود هرمون التستوستيرون في الرحم.

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ومن المعروف أن هرمون التستوستيرون هو المفتاح لنمو الجسم في وقت مبكر من الحياة، ويلعب دورا هاما في كيفية تطور الصوت خلال فترة البلوغ.

وقام العلماء بقياس تردد أصوات 15 رضيعا وطفلا تراوحت أعمارهم بين أربعة أشهر وخمس سنوات، ثم قاسوا أطوال أصابعهم، وحللوا تسجيلات أصواتهم في مناسبات منفصلة لمعرفة ما إذا كان هناك رابط بين إصبع الطفل ونبرة صوته.

وكلما اقتربت السبابة من طول البنصر أو كانت أطول منه، يكون صوت الطفل على الأرجح حادا، ومن الغريب أن هذه العلاقة التي رصدت لدى الذكور كما الإناث، كانت صحيحة فقط للأصابع على اليد اليمنى.

ويعتقد الباحثون أن العلاقة الفريدة موجودة لأن طول الإصبع وتدرج الصوت يتأثران بمقدار التستوستيرون في الرحم، حيث أظهرت الأبحاث أن الرجال الذين لديهم مستويات عالية من هرمون التستوستيرون لديهم بنصر أطول، على الأرجح لأن الهرمون "متورط" في النمو، وخلال فترة البلوغ، يؤدي إلى تغيير نغمة الصوت.

المصدر: ديلي ميل