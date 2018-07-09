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حادثة مروعة تغلق برج سيدني الشهير!

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حادثة مروعة تغلق برج سيدني الشهير!
youtube/Lens Addict
برج سيدني الشهير في أستراليا
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تسبب سقوط رجل من برج سيدني، يوم الأحد 8 يونيو الجاري، بإغلاق البرج الأشهر في أكبر مدينة أسترالية.

ووفقا لموقع "News.com.au"، فإن الرجل سقط من ارتفاع 286 مترا ما أدى لوفاته، وتجري التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن سقوطه لم يكن مجرد صدفة.

من جانبهم، ذكر القائمون على البرج أن "المبنى أغلق مؤقتا بعد الحادث، لكنه سيبدأ عمله في استقبال الزوار، يوم الاثنين من الـ11 صباحا وحتى الـ9 مساء".

يذكر أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها في البرج خلال 4 أشهر، ففي مارس الماضي، توفيت امرأة سقطت من البرج أيضا، وتسبب الحادث بضجة إعلامية كبيرة.

المصدر: لايف. رو

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