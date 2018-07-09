حادثة مروعة تغلق برج سيدني الشهير!

تسبب سقوط رجل من برج سيدني، يوم الأحد 8 يونيو الجاري، بإغلاق البرج الأشهر في أكبر مدينة أسترالية.

ووفقا لموقع "News.com.au"، فإن الرجل سقط من ارتفاع 286 مترا ما أدى لوفاته، وتجري التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن سقوطه لم يكن مجرد صدفة.

A man has become the second person in four months to die, from falling from Sydney's Centrepoint tower. #9Newspic.twitter.com/TAaRypcDGj — Nine News Sydney (@9NewsSyd) 8 июля 2018 г.

من جانبهم، ذكر القائمون على البرج أن "المبنى أغلق مؤقتا بعد الحادث، لكنه سيبدأ عمله في استقبال الزوار، يوم الاثنين من الـ11 صباحا وحتى الـ9 مساء".

Serious questions are being asked about security and safety measures at the Sydney's Centrepoint Tower after a tragic death yesterday. #9Newshttps://t.co/3KTTcLUpl5 — Nine News Australia (@9NewsAUS) 9 июля 2018 г.

يذكر أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها في البرج خلال 4 أشهر، ففي مارس الماضي، توفيت امرأة سقطت من البرج أيضا، وتسبب الحادث بضجة إعلامية كبيرة.

المصدر: لايف. رو