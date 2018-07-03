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أسمن طفل في العالم يتمكن من إنقاص وزنه

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أسمن طفل في العالم يتمكن من إنقاص وزنه
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أسمن طفل في العالم
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على الرغم من أن الطفل الهندي ميهير جين (14 عاما) يوصف بأنه أثقل الأطفال وزنا في العالم (237 كلغم)، إلا أنه تمكن مؤخرا من إنقاص وزنه، واستطاع للمرة الأولى منذ سنوات المشي في الشارع.

وفقد ميهير جين 65 كلغم من وزنه، بعد أن خضع في ديسمبر الماضي لجراحة المجازة المعدية، وهي عملية تقسيم المعدة إلى حقيبة عليا صغيرة، وأخرى أكبر، لإعادة ترتيب الأمعاء الدقيقة بغرض خفض الحجم الوظيفي للمعدة، وكان جين قد تمكن قبل العملية من خفض وزنه حتى 197 كلغم.

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ولد ميهير طفلا عاديا، ولكن، كان لديه شغف بالمأكولات المقلية والمشروبات الغازية التي تسببت في زيادة وزنه، حيث بلغ في سن 8 سنوات 80 كلغم. وكانت أم الطفل تشك في مرض ابنها في سن 5 سنوات، وأكد لها الأطباء أنه يعاني من السمنة، لكنهم لم يتمكنوا من مساعدته لصغر سنه، واكتفوا بإعطائه أقراصا تسببت في كسله وعجزه عن الحركة، وفقا لوالدته.

ولم تتوقف الأم عن إطعام ابنها في السرير جميع المأكولات التي كان ميهير يرغبها، ليصل وزنه إلى 237 كلغم وليحطم الرقم القياسي لأسمن طفل في العالم، والذي كان مسجلا باسم الإندونيسي آريا بيرمانا (230 كلغم).

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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