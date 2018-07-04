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إنقاذ بحار قضى يوما كاملا يسبح في عرض البحر

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إنقاذ بحار قضى يوما كاملا يسبح في عرض البحر
Photo by GEORGE DESIPRIS from Pexels
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عثر موظفو سفينة تابعة لشركة كرنفال كروز لاين على بحار سقط من سفينة شركة الرحلات البحرية النرويجية، وأمضى في البحر يوما كاملا.

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ونشرت صحيفة "Miami Herald" أن أفراد طاقم السفينة النرويجية لاحظوا كيف سقط زميلهم البالغ من العمر 33 عاما في مياه البحر، وأبلغوا خدمة الإنقاذ مباشرة. وبعد 10 دقائق فقط، وصلت طائرة إنقاذ إلى المكان المحدد للمساعدة في العثور عليه، لكن المحاولة باءت بالفشل.

وتم العثور على الرجل بعد 22 ساعة على بعد 21 ميلا بحريا بالقرب من سواحل كوبا، عندما لاحظه مضيف على متن سفينة "غلوري". وتفيد الأنباء بأن البحار بخير، وهو في حالة صحية مستقرة.

وقال رئيس شركة كرنفال كروز لاين: "إنها معجزة حقيقية، وإنقاذ البحار من قبل فريق سفينة غلوري شرف كبير".

المصدر: لينتا. رو

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