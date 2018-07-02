انهيار عقارين بمدينة القاهرة

شهد حي الساحل بمنطقة شبرا شمالي القاهرة انهيار بنايتين متجاورتين، وجرى إخلاء سكان مبنى ثالث خشية انهياره أيضا.

ونشر الصحفي والإعلامي المصري، عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، على حسابه في فيسبوك، فيديو يصور لحظة انهيار المبنيين السكنيين.

وأظهرت المعاينة الأولية للموقع من قبل فريق نيابة شمال القاهرة، أن الحفريات الجارية لإنشاء بناء إلى جوارهما هي سبب الانهيار.

وقال المهندس، شريف مجدي، رئيس حي الساحل، إن "العقارين 36 و37 بشارع المنتجي في الساحل بشبرا هما من العقارات القديمة، ونحن الآن بصدد البحث عن الملفات الخاصة بهما". وأكد أيضا أنه تم القبض على صاحب العقار وهو قيد الاستجواب الآن.

وأضاف أن محافظة القاهرة ستخصص منازل لسكان العقارين وسيتم تعويضهم ماديا.

المصدر: صحف مصرية