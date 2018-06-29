فساتين ميغان ماركل تحمل "رسالة سرية"!

اشتُهرت ميغان ماركل بمناصرتها للنساء، حيث مثلت الأمم المتحدة عام 2016 كمدافعة عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

ويبدو أن الفساتين التي ارتدتها في المناسبات الملكية منذ زواجها من الأمير هاري، جعلت هذا الأمر أكثر وضوحا، وذلك بسبب اختيارها للمصممين.

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وفي حال دققنا الملاحظة في الفساتين التي ارتدتها دوقة ساسيكس في الاحتفالات الملكية، سنلاحظ سيطرة الطابع النسائي على كل تصميم.

وبدأ الأمر مع الفستان الذي طال انتظاره، والذي ارتدته ميغان، يوم زفافها في 19 مايو، المصمم من قبل كلير وايت كيلر، التي أصبحت أول امرأة تُنصّب مديرة فنية لمجموعة جيفينشي العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، حبذت الممثلة الأمريكية السابقة ارتداء فساتين جيفينشي في مناسبتين ملكيتين، بالإضافة إلى فساتين من مصممات أخريات، مثل كارولينا هيريرا.

وفيما يلي تفاصيل الفساتين التي ارتدتها ميغان ماركل منذ أن أصبحت عضوا في العائلة المالكة:

- فستان الزفاف

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اختارت دوقة ساسيكس المصممة، وايت كيلر، لحياكة فستان زفافها، بسبب إعجابها بتصاميمها الجمالية الأنيقة والسلوك المريح. وتعاونتا معا لتصميم الفستان البسيط.

- ثوب الحفل المسائي

AFP Getty Images

غادر دوق ودوقة ساسيكس حفل الاستقبال بعد الزفاف للاستعداد للحفل المسائي، حيث ارتدت ميغان فستانا من تصميم، ستيلا ماكارتني، التي قالت: "شعرت أن الفستان يمثلها، كان نفحة من روحها، أنا أحب ذلك".

وبعد الزفاف، عرضت ماكارتني نسخة مطابقة للفستان للبيع، مقابل 3500 جنيه إسترليني.

- احتفالات عيد الميلاد

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جاء أول ظهور علني لميغان ماركل بعد حفل الزفاف الملكي، في 23 مايو الماضي، خلال الاحتفال بالذكرى السبعين لميلاد ويلز في قصر باكنغهام.

وارتدت دوقة ساسيكس فستان "فلافيا" تم تصميمه من قبل Goat، وهي علامة تجارية للأزياء، أسستها المصممة جين لويس، عام 2001.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، احتفلت العائلة المالكة بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية (92)، حيث ارتدت ماركل فستانا مكشوف الكتف صممته، كارولينا هيريرا.

- نزهة مع الملكة

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منذ أسبوعين، حضرت ميغان أول حفل عام لها مع الملكة، عندما زارتا Cheshire لافتتاح جسر Mersey Gateway ومسرح Chester’s Storyhouse.

وكان الفستان الذي ارتدته ميغان من تصميم جيفينشي، ما يدل على إعجاب ميغان الواضح بوايت كيلر.

- الرحلة الأولى إلى أسكوت

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زار الأمير هاري وزوجته رويال أسكوت للمرة الأولى، يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري. واختارت، ماركل، جيفينشي مرة أخرى مرتدية قميصا أبيض على هيئة فستان.

المصدر: إنديبندنت