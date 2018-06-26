صحراء ومناظر طبيعية مدهشة لن تصدق أنها في روسيا!
تشتهر المدن الروسية بهندستها المعمارية الخيالية والمتاحف التي لا نهاية لها والليالي النابضة بالحياة.
ولكن، هناك بعض الأجزاء من روسيا التي لا يمكن لأحد أن يخمن أنها جزء من الدولة الشاسعة التي ترتبط بها عبر الثلوج والدببة وغيرها من الخصائص المشتركة.
1- قد يعتقد الكثيرون أن هذه الصورة في الصحراء الكبرى، لكنها في الواقع امتداد للأرض في منطقة تعرف باسم جمهورية ساخا في أقصى شرق روسيا، ومن الصعب تصديق المشهد الطبيعي الذي يظهر في الصورة، خاصة عندما تعلم أن درجات الحرارة هناك تنخفض إلى نحو 60- درجة مئوية في الشتاء.
وقد جادل العلماء حول كيفية تشكل منطقة "Saamys-Kumaga" الصحراوية في المنطقة المعروفة ببحيراتها وأنهارها.
ويقول البعض إنها تشكلت في نهاية العصر الجليدي منذ 27 ألف عام، عندما كان المناخ أكثر حدة وكانت الأنهار أكثر ضحالة والشتاء بارد للغاية إلا أنه لا يشهد تساقطا للثلوج.
وتقول النظرية إن الرياح التقطت الرواسب الرملية ونشرتها في أماكن مختلفة، ما خلق مناطق ساحرة من الكثبان الرملية.
Чем ближе человек стоит к природе, тем он свободнее и чище, как в мыслях так и в поступках. Если ты не жил в Якутии то тебе никогда не понять, наступления тепла и весны. Уникальные песчаные барханы, которые образовались силой ветра и зимних вьюг. Среди зеленой тайги образовался маленький кусочек пустыни с бархатным песком-Тукуланы. Невероятной красоты аномального явления. На этом месте я осталась со своими мыслями, вдыхала полной грудью и любовалась красотой. Свою мечту я пыталась передать через камеру, как будто я в Эмиратах где то)) Пусть будет здесь как картинка, согревает теплом меня и вас, и напоминает мне о том, что я должна побывать там..... 🙏🏻 Берегите природу не засоряйте такую красоту 💙
2- التشكيلات الصخرية القديمة في جمهورية ساخا تبدو وكأنها أنشئت بواسطة برنامج صور بواسطة الكمبيوتر من أجل حلقة لسلسلة "صراع العروش"، ولكنها حقيقية.
وتعد حديقة "Lenskie Stolby National Park" جوهرة أخرى في منطقة جمهورية ساخا، وقد اتخذت الصخور أشكال أعمدة شاهقة تشبه الكاتدرائية، حيث يمكن العثور على بقايا الحفريات من الماموث والبيسون جنبا إلى جنب مع الكتابات الهيروغليفية القديمة.
ولزيارة هذه المنطقة، سيحتاج السائح إلى تخصيص حوالي 4 أيام من السفر بالطائرة والقارب للوصول إلى هناك.
3- بالقرب من الحدود مع كازاخستان، وعلى بعد 6 ساعات بالحافلة من فولغوغراد، ستجد نفسك في بحيرة مالحة، يستخدم الملح المستخرج منها في إنتاج كلوريد المغنيزيوم، وتشبه نسخة روسية من البحر الميت.
وحصلت البحيرة على اسمها من اللون الوردي للملح "Altyn-Nur"، وتعني باللغة التركية "القاع الذهبي"، وتلفظ الكلمة باللغة الروسية "Elton"، وكان المكان يعتبر موقعا مقدسا، وهناك من يعتقد أن مياه البحيرة يمكن أن تعالج الأمراض وتحمل مفتاح الشباب الأبدي، لذلك فهي تستحق الزيارة.
4- يعد وادي الفوارات الحارة واحدا من أشهر المواقع في منطقة كامتشاتكا في روسيا، ولم يتم اكتشاف هذه العجيبة الطبيعية إلا منذ 100 عام عندما سافرت عالمة الجيولوجيا، تاتيانا أوستينوفا، ومساعدها إلى أعلى النهر وشاهدت نفث الماء الساخن الذي ينطلق من الأرض، واكتشف الباحثون في وقت لاحق أن الوادي البالغ طوله 8 كلم كان حقل نبع ماء حار.
🌍ГЕЙЗЕРЫ В ИСЛАНДИИ💧 Если вы меня спросите, какое моё любимое место в Исландии, то я отвечу, что у меня их два. Первое - это водопад Деттифос (самый мощный в Европе), и второе - это долина гейзеров❤ Приезжаю сюда во второй раз и все равно бегу смотреть, как мощная струя гейзера Строккур выбрасывается вверх на высоту 30 метров каждые 3-5 минут. Это же настоящее чудо!!!😍 Такое природное явление редко где в мире можно встретить - я знаю что они есть на Камчатке, в Новой Зеландии, Исландии и в США. А само слово "гейзер" пошло от исландского слова "выбрасывать вверх горячую воду и пар"😳 Вход в долину гейзеров в Исландии бесплатный, поэтому вы можете прийти и очень долго наблюдать за этим процессом, главное, не стоять с подветренной стороны, а то гарантировано намокнете💧💧💧 Как и всё в нашем мире - гейзеры не вечны. Достаточно одного фактора, который изменит структуру почвы под гейзером и он затихнет навсегда😦 Поэтому поторопитесь, если вы еще не были в Исландии, то самое время увидеть все ее чудеса своими глазами 👀 Как вы относитесь к такому природному явлению как гейзер? Впечатляет или ничего необычного? #исландия #гейзер #iceland #strokkur
وفي عام 2007، هدد انهيار أرضي هائل وجود الموقع عندما انهمرت الصخور والمياه وغيرها من الحطام عبر الوادي بسرعة عالية، ولكن الطبيعة تولت الأمر مرة أخرى وبدأ الوادي في استعادة شكله الطبيعي.
Это одно из наиболее крупных гейзерных полей мира и единственное в Евразии. Долина гейзеров расположена на Камчатке в Кроноцком государственном биосферном заповеднике. Она представляет собой глубокий каньон реки Гейзерной, в бортах которого на площади около 6 км² находятся многочисленные выходы гейзеров, горячих источников, грязевые котлы, термальные площадки, водопады и озёра. Гейзеры Камчатки. Гейзером называют термальный источник, периодически извергающий горячую воду и пар. Виды извержений варьируются от фонтана до всплесков, от наклонной струи до обычного ручейка. Режим работы гейзера всегда разный и может меняться. Если извержение воды происходит в постоянном режиме это не называется гейзером. Другое название гейзера — это пульсирующий источник. С 19 века известны 2 модели устройства гейзеров – это камерная модель и скважинная модель. Существует 4 стадии работы гейзера. Некоторые из них включают все стадии. ... Гейзер Аверьевский. Считается самым активным гейзером долины. Мощность выброса в сутки составляет около 1000 м3. Расположен это красавец на отдельном участке недалеко от гейзерного ансамбля Витраж. Высота струи достигает 5 м. #камчатка #долинагейзеров #аверьевскийгейзер #гейзеры #путешествияпороссии #вулканы #всемдобра✌
المصدر: RT
فادية سنداسني