سيخ شاورما روسي في طريقه إلى غينيس

يستعد أمهر الطهاة في جمهورية داغستان الروسية لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر سيخين للشاورما والمشاوي في العالم.

وأعلنت جمعية الطهاة الروس أن جمهورية داغستان ستحتضن يومي 23 و24 يونيو الجاري مهرجانا مكرسا للقيم العائلية ونمط الحياة الصحي والثقافة والإبداع.

وسيتنافس المشاركون في برامج هذا المهرجان على إعداد أكبر سيخي مشاو وشاورما في روسيا، ويستعد المنظمون لإدراج هذا الحدث في سجل غينيس للأرقام القياسية الروسية والعالمية.

Самый длинный шашлык в мире приготовили в Подмосковье https://t.co/C4ykF3nFBEpic.twitter.com/FXVGORHDgF — Вечерняя Москва (@onlinevmru) 7 августа 2017 г.

ويخطط الطهاة لإعداد سيخ من اللحوم المشوية يبلغ طوله أكثر من 255 مترا وسيخ شاورما بطول 20 مترا.

يذكر أن أكبر سيخ مشاو في العالم كان قد أعد في ضواحي موسكو وبلغ طوله 205 أمتار. وينوي الداغستانيون تحطيم الرقم القياسي في هذا المجال.

المصدر: إنترفاكس

خالد ظليطو