 
مباشر

دراسة تكشف أهمية الابتسام في جوزات السفر

متفرقات

دراسة تكشف أهمية الابتسام في جوزات السفر
Gettyimages.ru
دراسة تكشف أهمية الابتسام في جوزات السفر!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kel1

توصلت دراسة حديثة إلى أن استبدال التعبير المحايد المستخدم في صور تحديد الهوية بالابتسامة العريضة، يمكن أن يساعد في منع تزوير الهوية.

وفي محاولة لاكتشاف كيفية تحسين معدلات نجاح تحديد الهوية، درست جامعة يورك إمكانية تحديد هوية الشخص المبتسم في الصورة بسهولة أكبر.

وتقول الدكتورة ميلا ميليفا، من قسم علم النفس في الجامعة إن "معرفة الصور جزء مهم من حياتنا، ومع ذلك فإننا نعلم أن الدماغ البشري يواجه صعوبة في مطابقة صور الأشخاص مع صور أخرى".

إقرأ المزيد
كيف تتغير أفكارنا خلال اليوم الواحد؟ كيف تتغير أفكارنا خلال اليوم الواحد؟

وبالنسبة للدراسة، طُلب من 40 مشاركا أن يطابقوا 60 صورة لأشخاص غير معروفين بالنسبة لهم، من خلال ربط تعابير الوجه الحيادية مع الابتسامة العريضة، وربط التعبير الحيادي بابتسامة مغلقة.

كما طلبوا من 34 مشاركا مطابقة الصور، حيث كان الجزء السفلي فقط من الوجه مرئيا.

ووجدوا أن المشاركين حققوا تحسنا بنسبة 9% في تحديد الصور المبتسمة، عند مقارنة صورتين للشخص نفسه، وتحسن بنسبة 7% عند مقارنة صور شخصين مختلفين ولكن متشابهين.

ونتيجة لذلك، يقترح الباحثون أن استخدام صورة لشخص مبتسم عند نقاط فحص جوازات السفر، على سبيل المثال، يمكن أن يساعد في تحسين معدلات نجاح تحديد الهوية مقارنة باستخدام الصور بتعابير وجه محايدة.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لأول مرة.. صواريخ يارس الباليستية المتطورة عن قرب في "كلاشينكوفا" مع آنا كنيشينكو