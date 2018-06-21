أغرب من الخيال.. رجل يتسول داخل طائرة ركاب قطرية!

رصدت مشاهد صورت داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية موقفا غريبا وشاذا، حيث ظهر رجل وهو يتسول من ركاب الرحلة ويجمع منهم الصدقات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مقطع الفيديو صوّره أحد الركاب داخل طائرة للخطوط القطرية أثناء استعداها للإقلاع من مطار الدوحة في رحلة إلى مدينة شيراز الإيرانية.

ويظهر في المشهد رجل، قيل إنه إيراني، يرتدي عمامة، ويقف في ممر صالون الطائرة حاملا كيسا وهو يتسول من الركاب.

المضيفة الجوية في الطائرة أول من تدخل لوقف هذا التصرف الغريب، وليجلس الراكب على مقعده قبيل الإقلاع بحسب القواعد المعروفة، إلا أن الأمر لم ينته بسهولة وظل الرجل مصرا على جمع "الحسنات" من الركاب، فيما انضم أحد أفراد الطاقم ومضيفة أخرى إلى محاولات إقناع "المتسول الجوي" بوقف نشاطه والجلوس في مقعده وربط حزام الأمان.

وعلّقت الصحيفة البريطانية على هذه الحادثة الغريبة قائلة، إن ثمن تذكرة السفر على متن الخطوط الجوية القطرية يبلغ نحو 400 جنيه استرليني، فكيف يا ترى حصل "هذا المتسول" على هذا المبلغ؟

المصدر: اليوم السابع

محمد الطاهر