الحكم على مليونير أسترالي بالسجن 39 عاما بجرم القتل

قضت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز في سيدني، بسجن المليونير الأسترالي روي ميديتشا 39 عاما بعد إدانته بقتل رجل الأعمال مايكل ماكغورك.

وأشارت قناة ABC إلى أن قاضي جلسة الاستماع أصدر الحكم اليوم الخميس، دون إمكانية الإفراج المشروط عن المليونير الأسترالي خلال 27 عاما من محكوميته، ورفض قبول أي التماس من قبله.

وفي عام 2009، قتل رجل الأعمال مايكل ماكغيرك البالغ من العمر آنذاك 45 عاما برصاصة في الرأس بالقرب من منزله في سيدني.

ووفقا لصحيفة ديلي تلغراف الأسترالية، فإن إطلاق النار على ماكغيرك كان بسبب خلاف مالي بين الطرفين.

المصدر: "تاس"