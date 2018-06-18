قواعد صارمة فرضها ألبرت آينشتاين على زوجته!

حتى يومنا هذا، وبعد مرور 63 عاما على وفاته، ما يزال ألبرت آينشتاين أحد أهم علماء العالم، ولكن حياته الشخصية لم تكن ناجحة للغاية.

وبدأ آينشتاين بخيانة زوجته، ميلفا ماريك، وهي عالمة رياضيات ناجحة، بعد فترة وجيزة من زواجهما الذي انتهى بعد 11 عاما فقط. ولكن العالم الشهير أراد أن يظلا معا من أجل طفليهما، بشرط أن توافق ميلفا على قائمة طويلة من المطالب والقوانين الصارمة.

وكان من غير المتوقع موافقتها على القائمة التي حولتها أساسا إلى مساعدة بدلا من زوجة. ونُشرت القائمة في كتاب السيرة الذاتية "Walter Isaacson's book Einstein: His Life and Universe"، حسبما أفاد موقع Mail Online، وتضمنت ما يلي:

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A. تأكدي من الآتي:

- وضع ملابسي في حالة جيدة وغسلها.

- أن أتناول وجباتي الثلاث بانتظام في غرفتي.

- الحفاظ على ترتيب وأناقة غرفة نومي ودراستي، وخصوصا مكتبي.

B. التخلي عن العلاقات الشخصية بي، طالما أنها ليست ضرورية لأسباب اجتماعية. وعلى وجه التحديد:

- نسيان جلوسي معك في المنزل.

- الخروج أو السفر معك.

C. إطاعة النقاط التالية في علاقاتك معي:

- عدم توقع أي علاقة حميمية أو محاولة وضع اللوم علي نتيجة أي تصرف.

- التوقف عن التحدث معي إذا طلبت ذلك.

- ترك غرفة نومي أو دراستي مباشرة دون احتجاج إذا طلبت ذلك.

D. التعهد بعدم الاستخفاف بي أمام أطفالنا، سواء من خلال الكلمات أو السلوك.

ومن غير المستغرب أن هذا الأمر لم يدم طويلا، حيث طلقته ميلفا في عام 1919.

المصدر: ميرور

ديمة حنا