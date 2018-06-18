فيديو "تسونامي من الجنة" يبهر المشاهدين!

قام المصور المحترف، بيتر ماير، بالتقاط صور متقطعة مذهلة لعاصفة مطرية قوية فوق إحدى البحيرات في النمسا.

ويُظهر الفيديو الذي يأتي تحت عنوان "تسونامي من الجنة"، كيفية تحول السماء الزرقاء إلى اللون الرمادي مع مرور الغيوم المطرية فوق بحيرة Millstatt في كارينثيا بالنمسا.

ويبدو من الواضح جدا لماذا اختار ماير، هذا العنوان للفيديو، حيث يصور هطول الأمطار الغزيرة وكأنها "تسونامي من الجنة".

وكانت اللقطات الرائعة مثيرة للإعجاب لدرجة أن البعض ظنوا أنها مزيفة. ولكن ماير وضع حدا لتلك التكهنات وكتب على فيسبوك: "هنا بعض التسجيلات الأصلية مع مقاطع صوتية أصلية، لجميع من يعتقد أنها مزيفة".

يذكر أن الفيديو شوهد من قبل أكثر من 1.4 مليون شخص على يوتيوب حتى الآن.

المصدر: RT

ديمة حنا