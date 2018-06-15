شاهد أضخم طائرة ورقية في العالم!

عرض موظفو متحف ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر طائرة ورقية في العالم على الإطلاق، يبلغ طولها 19.5 متر.

وأقيم حفل إطلاق الطائرة في مطار فيتشبيرغ بحضور ممثلين عن مؤسسة غينيس. وتم استخدام رافعة لإطلاق الطائرة الثقيلة التي بلغ وزنها حوالي 680 كيلوغراما.

وقال مدير المشروع الفنان المحلي حيري بيك: "أحب أنا وفريقي أن نفعل ما لم يفعله أحد من قبل في العالم". ويأمل موظفو المتحف في أن تحطم طائرتهم الورقية الرقم القياسي لأكبر طائرة ورقية في العالم مسجلة في كتاب غينيس للأرقام القياسية.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو