"ممر النكبة".. إلغاء تسمية شارع فرنسي بعد ضغط يهودي!

تراجع رئيس بلدية بيزون في فرنسا عن قراره تسمية أحد شوارع المدينة باسم ممر النكبة في الذكرى السبعين لها.

وندد اللوبي اليهودي بقرار سلطات بلدية مدينة بيزون القريبة من باريس القاضي بتسمية أحد شوارع المدينة بـ "ممر النكبة" تكريما للفلسطينين في ذكر النكبة الـ 70.

ونعت اليهود الفرنسيون رئيس بلدية بيزون دومينيك ليبار بالمعادي للسامية، وطالبوا بعودة الاسم القديم للشارع بحسب صحيفة "The Local" التي نشرت الخبر.

وكتب على لوحة الشارع الذي حمل اسم ممر النكبة: "تخليدا لذكرى نفي 800 ألف فلسطيني وتدمير 532 قرية عام 1948 من قبل دولة إسرائيل".

وذكرت الصحيفة المحلية أن لوحة ممر النكبة أزيلت في اليوم التالي بعد نصبها، لخوف السلطات المحلية من القلاقل التي يمكن أن تحدث بسببها.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها السلطات المحلية للمدينة الباريسية، الداعمة للقضية الفلسطينية، حكومة إسرائيل، وقد صوت مجلسها البلدي في فبراير الماضي على الاعتراف بدولة فلسطين، ولم يسحب التصويت رغم الضغوط.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو