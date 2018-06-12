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لقطات مرعبة لإعصار يجتاح مزرعة! (فيديو)

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لقطات مرعبة لإعصار يجتاح مزرعة! (فيديو)
You-Tube: BasehuntersChasing
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تناقلت مواقع عدة مقطع فيديو يظهر قوة إعصار عامودي يجتاح حقلا في ولاية "ويمنغ" الأمريكية.

وتمكن الأمريكي، كريس هوغان، من تصوير الفيديو عند مرور الإعصار على مقربة من منزله، والذي استمر باجتياح المنطقة لمدة تجاوزت 45 دقيقة.

ويتميز صاحب اللقطة بجرأته، إذ لازم مكانه لتوثيق المشهد المرعب الذي قد يدفع العديد من الناس للهرب بعيدا. 

المصدر: وكالات

قتيبة دعبول

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