قناة "CNN" تفشل في كتابة الأحرف الروسية

أخطأت قناة "CNN" الأمريكية بكتابة كلمة (روسيا)، وظهر الخطأ على الهواء مباشرة على الشاشة وراء المذيع .‏

Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию pic.twitter.com/IRGGHlZr3r — RT на русском (@RT_russian) 6 июня 2018 г.

وانتشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ المستخدمون بالتندر على الطريقة "الجديدة" التي تستخدمها القناة الأمريكية في كتابة الأحرف الروسية واللاتينية.

المصدر: RT

خالد ظليطو