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قناة "CNN" تفشل في كتابة الأحرف الروسية

متفرقات

قناة
twitter.com/@RT_russian
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أخطأت قناة "CNN" الأمريكية بكتابة كلمة (روسيا)، وظهر الخطأ على الهواء مباشرة على الشاشة وراء المذيع .‏

وانتشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ المستخدمون بالتندر على الطريقة "الجديدة" التي تستخدمها القناة الأمريكية في كتابة الأحرف الروسية واللاتينية.

المصدر: RT

خالد ظليطو

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