قناة "CNN" تفشل في كتابة الأحرف الروسية
twitter.com/@RT_russian
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أخطأت قناة "CNN" الأمريكية بكتابة كلمة (روسيا)، وظهر الخطأ على الهواء مباشرة على الشاشة وراء المذيع .
Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию pic.twitter.com/IRGGHlZr3r— RT на русском (@RT_russian) 6 июня 2018 г.
وانتشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ المستخدمون بالتندر على الطريقة "الجديدة" التي تستخدمها القناة الأمريكية في كتابة الأحرف الروسية واللاتينية.
المصدر: RT
خالد ظليطو
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