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عرض أزياء باستخدام الدرون يثير جدلا في السعودية!

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عرض أزياء باستخدام الدرون يثير جدلا في السعودية!
Gettyimages.ru
عرض أزياء باستخدام الدرون يثير جدلا في السعودية!
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أثار عرض أزياء وُصف بأنه "مناسب لشهر رمضان" وأقيم في السعودية، جدلا كبيرا لاستبدال العارضات بطائرات الدرون.

ومن المحتمل أن منظمي العرض في العاصمة السعودية، الرياض، يحاولون إعادة صياغة فكرة استخدام طائرات الدرون المطروحة من قبل ماركة دولتشي آند غابانا، في فبراير الماضي.

وعرضت دار الأزياء الإيطالية أحدث تشكيلاتها من حقائب اليد، باستخدام طائرات الدرون بدلا من العارضات. وربما جاءت الفكرة مغامرة لإقناع حشد من 600 شخص من جيل الألفية، ودفعهم لإغلاق شبكة واي فاي والاستمتاع بالعرض.

ومع ذلك، يبدو أن هذا الأمر لم يكن مشكلة بالنسبة للسعوديين الذين قاموا بعرض الأزياء بنجاح غير متوقع.

وعادة، يتم تخصيص عروض أزياء النساء في السعودية لجمهور الإناث فقط، لذلك كان العرض المثير "المبتكر" وسيلة لجذب أنظار الذكور وجعل العرض "مناسبا" لشهر رمضان، وفقا لأحد منظمي الفعالية الذي تحدث إلى موقع New Arab.

المصدر: RT

ديمة حنا

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