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الجراد المغربي "يفرض" الطوارئ في داغستان

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الجراد المغربي
youtube.com/ Россия 24
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أعلنت السلطات المحلية في جمهورية داغستان الروسية حالة الطوارئ في أربع مناطق بسبب غزو الجراد المغربي لها.

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وظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة من مقاطع الفيديو، طالب فيها مزارعو داغستان من السلطات المحلية الانتباه إلى مشكلة انتشار الجراد المغربي في أراضيهم ومهاجمة محاصيلهم.

واحتل الجراد، بحسب معلومات وزارة الزراعة في المنطقة، حوالي 145 ألف هكتار من الأراضي.

وقد تم توسيع نظام الطوارئ ليشمل منطاق كيزليار وبابايورت ونوغايسكي وتاروموفسكي. وعين وزير الزراعة رئيسا لأعمال مكافحة هذه الآفة الخطيرة وإزالة آثارها.

وفي إطار تنفيذ المرسوم  الصادر عن رئيس داغستان بالوكالة، صدرت تعليمات لوزارة الزراعة بتقديم كل المساعدات اللازمة للقضاء على الآفة.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو

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