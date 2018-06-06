حملة لحظر رموز تعبيرية قد "تنقذ" محيطات الأرض!

أطلقت شركة Sky Ocean Rescue أول حملة من نوعها تطالب لجنة الرموز الرسمية "Unicode" بحظر الكوب البلاستيكي من قائمة الرسومات التعبيرية كجزء من معركة لإنقاذ محيطات العالم.

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وفي حال نجاح الحملة، فستُحذف الرموز التعبيرية المميزة باللونين الأحمر والأبيض، من الهواتف الذكية والتطبيقات الاجتماعية، مثل واتس آب وفيسبوك وتويتر.

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وبالفعل، تلقت عريضة Change.org petition أكثر من ألف توقيع في وقت كتابة هذا التقرير. ويتزامن ذلك مع إطلاق بحث جديد بتكليف من شركة Sky Ocean Rescue، يكشف أن ثلثي البريطانيين يدركون رؤية زجاجات بلاستيكية في أنهارهم المحلية وبحيراتهم.

وفي بيان صادر، قالت الشركة: "إذا لم يتم حظر هذه الرموز التعبيرية قريبا، فقد نضطر إلى إزالة رموز الحوت والأسماك والحياة البرية البحرية، نتيجة غرق محيطاتنا بالبلاستيك".

يذكر أنه يتم رمي 8.5 مليار من الأعواد البلاستيكية سنويا، ما يساهم في 150 مليون طن من البلاستيك في محيطات العالم.

المصدر: ذي صن

ديمة حنا