7 تغييرات بسيطة تحولك إلى صديق للبيئة!

يتحول تركيز سكان الأرض في يوم البيئة العالمي إلى اكتشاف مدى تأثير السلوك العام على البيئة وكيف يمكن تنظيف الكوكب.

ومع زيادة الوعي، أصبح الناس أكثر استعدادا من أي وقت مضى لإجراء تغييرات في أسلوب حياتهم، ولكن في أغلب الأحيان، تتطلب الجهود المبذولة لإحداث التغيير اللازم إجراءات قد تبدو مستحيلة.

وفي حين توجد خطوات كبيرة مثل ابتكار نظم شمسية أو سيارات هجينة تعد بإحداث فرق كبير في العالم، هناك طرق أخرى يمكن تطبيقها لتخفيض انبعاثات الكربون.

وفيما يلي بعض أسهل الطرق التي يمكن أن تحول حياتنا إلى اللون "الأخضر":

1- التحول إلى أكياس الشاي الصديقة للبيئة، المصنوعة من مواد نباتية خالية من البولي بروبلين، والقابلة للتحلل الحيوي بنسبة 100%.

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2- المقايضة بدلا من التسوق: عندما يتعلق الأمر بالحياة المعيشية الصديقة للبيئة، فإن التسوق ليس الشيء الأكثر لطفا بالنسبة لكوكبنا.

ولكن بفضل ظهور متاجر المقايضة، أصبحت هناك الآن طريقة لمتابعة الموضة دون المساهمة في ما يقدر بـ 100 مليون جنيه إسترليني من مخلفات الملابس، التي تذهب إلى مكب النفايات في بريطانيا سنويا.

3- حب المخلفات: تشكل نفايات الطعام مشكلة كبيرة في بريطانيا، حيث يتم التخلص من طعام قابل للأكل بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني، بعيدا عن المنازل سنويا، وفقا لهيئة Wrap.

لذا يُنصح بإعادة استخدام مخلفات الطعام الجيدة مرة أخرى، للمساعدة في الحد من هذه المخلفات.

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4- أقنع رئيسك بأن يسمح لك بالعمل من المنزل يوما واحدا في الأسبوع: إذا عمل مليون شخص من منازلهم يوما واحدا في الأسبوع، فإن ذلك قد يؤدي إلى الحد من 3 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفقا لـ Live Earth Global Warming Survival Handbook.

5- اشتر طعامك عبر الإنترنت: قد تشير الرغبة في التسوق من المنزل إلى الشعور بالكسل، ولكنها تقدم خدمة كبيرة للبيئة من خلال الحد من رحلات السيارات.

6- خصص يوما في الأسبوع لتناول الخضروات: وجد بحث جديد من جامعة أكسفورد أن الحد من اللحوم ومنتجات الألبان في النظام الغذائي، يمكن أن يقلل من بصمة الكربون لدى الفرد بنسبة تصل إلى 73%.

وفي حين أن تناول نظام غذائي نباتي لا يناسب الجميع، يمكنك تقديم المساعدة عن طريق اختيار التخلي عن اللحم يوما واحدا في الأسبوع.

7- تناول الطعام كالملوك: من خلال التخفيف من استخدام المواد والأطباق البلاستيكية، في محاولة للحد من النفايات غير الضرورية.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا