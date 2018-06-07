ركلة ثور هائج تفشل محاولة رجل للهرب! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو محاولة هرب فاشلة لأحد المشجعين في مصارعة للثيران في البرازيل، حيث تمكن الثور من تسديد ركلة مباشرة إلى المشجع أثناء تسلقه لسور الحلبة.

وتتميز اللقطة بدقة الضربة التي سددها الثور إلى المشجع الهارب، والتي أدت إلى سقوط الأخير مباشرة إلى أرض الحلبة.

وتعد مباريات مصارعة الثيران عادة قديمة في إسبانيا والدول اللاتينية، وتطلق خلالها الثيران من حظائرها إلى حلبة المصارعة، وفي تلك الأثناء يجري الناس أمام الثيران متسابقين حتى تصل إلى الحلبة. والجدير بالذكر أن بعض الإصابات التي تحدث للمشاركين تعد شديدة الخطورة، إلا أنهم يصرون على المشاركة في اللعبة، باعتبارها دليلا على الشجاعة ونوعا من الإثارة والمغامرة.

المصدر: وكالات

قتيبة دعبول