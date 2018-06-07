"ملكة جمال أمريكا" تلغي عرض لباس السباحة

ألغى منظموا مسابقة "ملكة جمال أمريكا" جزءا أساسيا من المسابقة، يتعلق باستعراض المتسابقات بلباس السباحة.

ووعد المنظمون لمسابقة ملكة جمال أمريكا بإدراج جميع المتقدمات للمسابقة بغض النظر عن شكل الجسد وحجمه.

وقالت رئيسة هيئة أمناء منظمة ملكة جمال أمريكا غريتشين كارلسون، التي حصلت على اللقب عام 1989، إن "هذا الحدث لن يكون مسابقة بعد الآن بل سيصبح منافسة ولن نقيم فيه المرشحات على أساس المظهر وشكل الجسد".

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ونشر حساب تويتر الرسمي للمسابقة مقطع فيديو يظهر فيه اختفاء لباس البحر مع هاشتاغ (#وداعا للبكيني).

وأضافت كارلسون أن المشاركات في ملكة جمال أمريكا للدورة 97 يستطعن ارتداء أي ملابس مريحة بدلا من ثياب السهرة إن أردن ذلك.

يذكر أن منظمي مسابقة "ميس أمريكا-2019" سيكونون لأول مرة من النساء فقط وستجري فعالياتها في مدينة أتلانتيك سيتي في ولاية نيوجيرسي، في 9 سبتمبر المقبل.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو