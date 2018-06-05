لقطات مرعبة لسحابة بركانية "تبتلع" شاحنة!

انتشرت مقاطع فيديو مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر لحظات "مخيفة" من انفجار بركان فويغو في غواتيمالا، الذي تسبب بوفاة أكثر من 60 شخصا.

وصُور مقطع الفيديو المثير من داخل شاحنة غمرتها سحابة من الرماد المنتشر بعد ثوران البركان. وفي البداية بدا الأمر بسيطا، وسرعان مع "غمرت" السحابة الشاحنة بالكامل.

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وفي غضون ثوان، غطت السحابة الضخمة الطريق بأكمله، ما أدى إلى انعدام الرؤية تقريبا. وحاول السائق الاستمرار في التحرك قبل أن يضطر إلى التوقف.

وبعد ذلك، يمكن سماع صرخات طلب المساعدة القادمة من الطريق المغطى بالرماد خارج الشاحنة، ويبدو أن الركاب كانوا يحاولون إعادة أحدهم إلى الشاحنة، بعد أن خرج منها.

والجدير بالذكر، أن الثوران الحالي لبركان "فويغو" الذي دفن عددا من القرى المجاورة تحت طبقات من الحمم المنصهرة والرماد البركاني، يعتبر الأقوى في السنوات الأخيرة، حيث بلغ ارتفاع أعمدة الدخان والرماد المتصاعد من البركان 10 كلم.

المصدر: RT

ديمة حنا