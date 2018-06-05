عرض مسودات كتبها آينشتاين في مزاد علني

ذكرت صحيفة "Daily Express" أن مسودات كتبها عالم الفيزياء الشهير ألبرت آينشتاين عرضت للبيع في دار "RR Auctions" للمزادات ببوسطن.

ووفقا للصحيفة فإن "من بين هذه المقتنيات النادرة مسودة من كتابات آينشتاين التي تتعلق بنظرية النسبية الشهيرة، وتبلغ القيمة الأولية لهذه المسودة التي تتكون من صفحتين 173 ألف دولار".

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وبالإضافة لتلك المسودة، هناك كتابات أخرى تتعلق بملاحظات آينشتاين العلمية، وستعرض بقيمة أولية تبلغ 20 ألف دولار تقريبا.

تجدر الإشارة إلى أن مقتنيات العالم الشهير تلاقي إقبالا كبيرا على شرائها في المزادات العلنية، وعلى سبيل المثال، بيع كمان كان يملكه سابقا بمبلغ 420 ألف دولار في دار "Bonhams" في نيويورك.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر