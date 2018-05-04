فقط في روسيا!

تتميز روسيا الاتحادية عن دونها من دول العالم بالكثير من الغرائب والعجائب والأماكن المميزة التي تجدر زيارتها والاستمتاع بها.

ومن أهم تلك الغرائب والطرائف التي تميز روسيا:

1- تسكن حوالي 70 قطة في متحف الإرميتاج، أعظم متاحف روسيا والعالم. ويعد وجود القطط تقليدا يرجع تاريخه إلى مرسوم أصدرته الإمبراطورة إليزابيث ابنة بطرس الكبير عام 1745، لمكافحة القوارض المختلفة في المتحف. ويبلغ طول الممرات المرصوفة بالرخام في الإرميتاج 22 كيلومترا.

© Zamir Usmanov

2- سوبوتنيك: تقليد يخرج فيه سكان المدن الروسية طوعا للقيام بتنظيف وترتيب الشوارع وغيرها من الأمور الخدمية العامة، وقد ظهر هذا النشاط بعد الثورة البلشفية ومستمر إلى يومنا هذا، ويقام عادة يوم السبت.

3- تسمية "الساحة الحمراء": لم يطلق عليها هذا الاسم لأنها حمراء، بل لأن أصل كلمة حمراء بالروسية (كراسني) كان يعني في اللغة القديمة "جميل".

imagebroker.com-© Martina Katz

4- يوجد تمثال برونزي لكلب، داخل محطة مترو "ساحة الثورة" في موسكو، ذي أنف لامع وكل من يلمسه يحالفه الحظ (حسب المعتقدات المحلية).

Globallookpress © Nikolay Gyngazov

5- إهداء الزهور في روسيا له تقاليده الخاصة، وعلى من يريد إهداء الورد في هذه الدولة أن يعرف أن عدد الورود المهداة يجب أن يكون فرديا، لأن العدد الزوجي هو لباقات الورود المقدمة في التعازي فقط.

6- كلمة فودكا الروسية أصلها كلمة "فودا"، أي الماء.

7- محطات وممرات أنفاق المترو في موسكو تعد الأجمل والأكثر تعقيدا في العالم.

8- يزيد عدد النساء في روسيا عن الرجال بمقدار 11 مليونا.

9- تحتضن موسكو مطعما كل العاملين فيه من التوائم.

Russian Look-© Dmitry Golubovich

10- قام القيصر إيفان الرهيب بسلب المهندس المعماري المشهور، بوستنيك ياكوفليك، بصره، بعد أن بنى معبد فاسيلي بلوجينوف في كرملين موسكو لكي لا يصمم مثله أبدا.

ZB-© Jens Kalaene

11- يعد مصير غرفة الياقوت من أكبر أسرار الحرب العالمية الثانية التي لا تقدر بثمن، وفقدت حينها بعد أن كانت في قصر يكاترينا في ضواحي بطرسبورغ.

12- يجري في روسيا نهر الفولغا الذي يعد أطول أنهار أوروبا ويبلغ طوله 3690 كيلومترا.

13- أبرد بقعة مأهولة على الأرض تقع في روسيا وهي مدينة "أويمياكون"، بلغت حرارتها في 6 فبراير 1933، 67.7 درجة تحت الصفر.

14- يمكن أن تشاهد في موسكو أشجارا معدنية مزينة بـ "أقفال الحب" ترمز للرابط الأبدي بين العشاق الذين يضعونها في مراسم زواجهم.

المصدر: روسيا سيغودنيا

خالد ظليطو