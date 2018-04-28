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الأمير ويليام يغط في النوم أثناء مراسم رسمية

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الأمير ويليام يغط في النوم أثناء مراسم رسمية
youtube.com/ Daily Mail
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انتشر فيديو للأمير ويليام في وسائل التواصل الاجتماعية يغالبه النعاس أثناء حضوره فعالية رسمية.

ولم يستطع الأمير ويليام الصمود أمام النعاس الذي غالبه عدة مرات أثناء تأدية مراسم إحياء "يوم الأنزاك"، لتخليد ذكرى ضحايا إحدى معارك الحرب العالمية الأولى من أستراليا ونيوزيلندا.

ويظهر الفيديو أيضا الأمير ويليام إلى جانب شقيقه هاري وعروسته ميغان ماركل. وبرر المعلقون على شبكات التواصل الاجتماعي نوم الأمير ويليام في هذه المناسبة أمام الناس، بالأرق الذي يصاحبه منذ عدة أيام بعد أن أصبح أبا للمرة الثالثة. وهذه حجة قوية للنوم غير الإرادي في الأماكن العامة بحسب المعلقين.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو

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