الأمير ويليام يغط في النوم أثناء مراسم رسمية

انتشر فيديو للأمير ويليام في وسائل التواصل الاجتماعية يغالبه النعاس أثناء حضوره فعالية رسمية.

ولم يستطع الأمير ويليام الصمود أمام النعاس الذي غالبه عدة مرات أثناء تأدية مراسم إحياء "يوم الأنزاك"، لتخليد ذكرى ضحايا إحدى معارك الحرب العالمية الأولى من أستراليا ونيوزيلندا.

Despite saying that his new baby son was 'sleeping reasonably well', Prince William seemed rather tired during an Anzac Day memorial service on Wednesday, and even appeared to have a mini-sleep pic.twitter.com/EaY9N6nsvK — ITV News (@itvnews) April 26, 2018

ويظهر الفيديو أيضا الأمير ويليام إلى جانب شقيقه هاري وعروسته ميغان ماركل. وبرر المعلقون على شبكات التواصل الاجتماعي نوم الأمير ويليام في هذه المناسبة أمام الناس، بالأرق الذي يصاحبه منذ عدة أيام بعد أن أصبح أبا للمرة الثالثة. وهذه حجة قوية للنوم غير الإرادي في الأماكن العامة بحسب المعلقين.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو