"أمازون" تبتكر طريقة توصيل غير مسبوقة!

اعتمدت شركة "أمازون" الأمريكية طريقة مبتكرة لتوصيل الطرود، بإرسال الطلبات مباشرة إلى سيارة العميل، بدلا من البيت أو المكتب، حيث ستطبق الخدمة الجديدة في عشرات المدن الأمريكية.

ويستطيع موصل الطرد فتح سيارة العميل باستخدام تطبيق إلكتروني على الهاتف الذكي، بعد موافقة المستلم على الطلب. ولكن هذه الخدمة بالتحديد، تتطلب امتلاك العميل لهاتف ذكي وسيارة حديثة.

وتم تطوير الخيار الجديد لمنع سرقة الطرود التي تترك عند أبواب المنازل وأدراج المباني، عندما لا يكون المستلم متواجدا في بيته وقت التوصيل، وكذلك للذين لا يستطيعون استلام الطرود في أماكن العمل.

Unlocking delivery possibilities: With Amazon Key, millions of Prime members can now have packages delivered inside their cars at no extra cost. https://t.co/HOtOpl9Etvpic.twitter.com/Sxg4Fdcf6F — Amazon News (@amazonnews) April 24, 2018

واشتهرت "أمازون" منذ نشأتها باتباع سياسات من شأنها تسهيل الشراء الإلكتروني وتسريع عملياته حول العالم. حتى أن الشركة بدأت مؤخرا بتوصيل الطرود إلى داخل البيوت مباشرة، مستخدمة التطبيق الذكي ذاته لفتح الأبواب. ولكن تبقى هذه الطريقة محدودة بعض الشيء، ربما لمخاوف أمنية من بعض العملاء.

المصدر: نيويورك تايمز

قتيبة دعبول